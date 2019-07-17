Huawei لا تزال غير متأكدة من أن HongMeng OS سيحل محل الأندرويد في هواتفها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمعتم جميعًا على الأرجح، فقد بدأت شركة Huawei عملية تطوير نظام التشغيل الخاص بها للحلول مكان الأندرويد في هواتفها الذكية. وجاء هذا القرار من شركة Huawei كرد على قرار الحكومة الأمريكية بوضع الشركة الصينية في قائمتها السوداء مما يمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة Huawei، بما في ذلك شركة جوجل التي تقف وراء تطوير نظام الأندرويد.

لقد سمعنا أيضًا بأن نظام التشغيل الذي تعمل عليه شركة Huawei يٌعرف حاليًا بإسم HongMengOS، ولكن إتضح الآن أن شركة Huawei قد تكون لديها أفكار ثانية. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة South China Morning Post، فقد نُقل عن رئيس مجلس إدارة شركة Huawei، السيد Liang Hua قوله : ” لم نقرر ما إذا كنا سنطور HongMengOS إلى نظام تشغيل للهواتف الذكية بعد “.

Advertisements

يجب أن نشير إلى أن بيان Liang Hua كان مجرد توضيح حول نظام HongMengOS، فقد أقرت شركة Huawei أن هذا النظام كان قيد التطوير منذ فترة طويلة، على الرغم من أنه كان يستهدف في الغالب أجهزة Internet Of Things، على عكس الهواتف الذكية. هذا لا يعني أن الشركة لا تعمل على بديل لنظام الأندرويد، ولكن وفقا للسيد Liang Hua، فيبدو أن شركة Huawei تفضل إستخدام نظام الأندرويد إذا إستطاعت ذلك.

لا تزال شركة Huawei على ما هي عليه، فهي لا تزال مدرجة في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية، ولكن تم إصدار قرار في الأونة الأخيرة يتيح للشركات الأمريكية مواصلة التعامل مع شركة Huawei، طالما حصلت تلك الشركات الأمريكية على ترخيص من الحكومة.