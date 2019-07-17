تكنولوجيا: تطوير شريحة ذكية تزرع بالدماغ للتحكم فى الكمبيوتر بالعقل.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدهش "إيلون ماسك" العالم اليوم بإعلانه عن تحقيق شركته Neuralink إنجازا كبيرا، إذ أسسها عام 2016 بهدف إنشاء شريحة ذكية يمكن دمجها بالدماغ البشرى، وحققت هذه التقنية الحديثة بالفعل بعض النجاحات عند تجربتها على القرود.

وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر"، كشف ماسك عن هذا الإنجاز خلال مؤتمر لشركته لحضور كبار الموظفين، إذ شرح تصميم الشريحة التقنية الحديثة التى يمكن زرعها فى الدماغ البشرية، والتى يمكنها استقبال ونقل الإشارات.

وأوضح ماسك أن الهدف من هذه التقنية سيكون علاج اضطراب الدماغ الخطيرة مثل مرض ألزهايمر وشلل الرعاش، على المدى القريب.