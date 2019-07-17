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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير شريحة ذكية تزرع بالدماغ للتحكم فى الكمبيوتر بالعقل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدهش "إيلون ماسك" العالم اليوم بإعلانه عن تحقيق شركته Neuralink إنجازا كبيرا، إذ أسسها عام 2016 بهدف إنشاء شريحة ذكية يمكن دمجها بالدماغ البشرى، وحققت هذه التقنية الحديثة بالفعل بعض النجاحات عند تجربتها على القرود.
وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر"، كشف ماسك عن هذا الإنجاز خلال مؤتمر لشركته لحضور كبار الموظفين، إذ شرح تصميم الشريحة التقنية الحديثة التى يمكن زرعها فى الدماغ البشرية، والتى يمكنها استقبال ونقل الإشارات.
وأوضح ماسك أن الهدف من هذه التقنية سيكون علاج اضطراب الدماغ الخطيرة مثل مرض ألزهايمر وشلل الرعاش، على المدى القريب.
تزرع الشريحة الحاليةخلف الأذن، وتتصل بخيط إلكترونى ربع عرض شعرة الإنسان، والذى يتصل بالدماغ، حيث يمكنها تحفيز الخلايا العصبية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشركة قد أجرت اى اختبارات على الحيوانات، أجاب "ماسك" بأن شركته أجرت اختبارات على الفئران والقردة، مضيفا أن عمل الشركة مع القردة قد تم بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا والنتائج كانت إيجابية.
وقال "فيليب سابس" كبير العلماء فى شركة Neuralink أن بعض النتائج ستكون متاحة بورقة بحثية قريبا، وقاطعه "ماسك" قائلا: "تمكن القرد من التحكم فى جهاز كمبيوتر بعقله"، ولم يوضح بالتفصيل الطريقة التى عمل بها القرد المذكور على الكمبيوتر.
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