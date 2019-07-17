شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نصف الهواتف الذكية ستدعم الـ5G بحلول 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لشركة جارتنر أن مبيعات الأجهزة الذكية ستنخفض بنسبة 3.3 % في عام 2019 وتصل إلى 2.2 مليار، إلا أن الهواتف المحمولة هي الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.8 في المئة، كما ستمثل الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات الجيل الخامس 5G أكثر من نصف جميع مبيعات الهواتف المحمولة بحلول عام 2023.

وبسحب موقع "techradar" الأمريكى، يرجع سبب هذا الانخفاض الكبير إلى زيادة مدة استخدام الهواتف الذكية، وهي المشكلة التى حدثت بسبب الافتقار الملحوظ للابتكار داخل السوق.

وقال رانجيت أتوال، مدير الأبحاث في شركة جارتنر: "يبلغ حجم سوق الهواتف المحمولة الحالى 1.7 مليار شحنة أى أقل 10٪ من الـ 1.9 مليار شحنة عام 2015، فإذا لم توفر الهواتف المحمولة فائدة أو كفاءة أو تجارب جديدة كبيرة، فلن يقوم المستخدمون بترقيتها، وبالتالي سيزيد عمر هذه الأجهزة الموجودة فى السوق حاليًا".

Advertisements

واعتبر البعض أن شبكة الـ5G هى وسيلة لانعاش مبيعات الهواتف الذكية مرة أخرى، حيث ستتوفر التقنية فى أجزاء من آسيا وأمريكا وأوروبا وبريطانيا، إلا أن تغطية الشبكة ستكون مقتصرة على المدن الكبيرة فقط، وبتكلفة هواتف مرتفعة الثمن.

ويُعتقد أن 7% من مستخدمى الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم سيحصلون على خدمة 5G قابلة للتطبيق من الناحية التجارية بحلول عام 2020 مع أجهزة متوافقة مع 5G تمثل 6% من السوق.

ونظرًا لأن 5G أصبحت أكثر انتشارًا، يُعتقد أيضًا أن البائعين سيسعون إلى طرح المزيد من الإصدارات بأسعار معقولة من أجل زيادة المبيعات، مما سيجعل هواتف الـ 5G مسيطرة على 51 %من السوق بحلول عام 2023.