تكنولوجيا: nubia تستعد لترقية هاتف الألعاب Red Magic 3 بمعالج Snapdragon 855 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة nubia التجارية التابعة لشركة ZTE عن خططها لتحديث هاتف الألعاب Red Magic 3 بمعالج كوالكوم المعلن عنه مؤخراً Snapdragon 855 Plus.
يتنافس عمالقة تصنيع الهواتف المخصصة للألعاب لإطلاق إصدار مميز للأسواق، وفي إطار إعلان Asus عن ضم معالج كوالكوم المميز الجديد لإصدارها القادم من الهواتف المخصصة للألعاب ليكون الإصدار الأول الذي ينطلق إلى الأسواق برقاقة كوالكوم، جاء إعلان أخر من شركة nubia تؤكد فيه على خططها لتحديث Red Magic 3 بمعالج Snapdragon 855 Plus أيضاً.
ولقد جاء إعلان nubia اليوم على Weibo، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية خفض مستوى تسعير الإصدار الحالي من هاتف Red Magic 3 الذي يضم معالج Snapdragon 855.
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