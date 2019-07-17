تطبيق Microsoft Word لمنصة الأندرويد يكسر حاجز 1 مليار عملية تثبيت

فاطمة أيت طالب - دبي - يعد Microsoft Word أحد أكثر التطبيقات الإنتاجية شيوعًا في العالم، لذا فليس من المستغرب أن يكون التطبيق ناجحًا على نظام الأندرويد. تظهر أحدث إحصائيات متجر Google Play Store أنه تم تثبيت نسخة الأندرويد من تطبيق Microsoft Word أكثر من مليار مرة. وتُعتبر معظم تطبيقات Office الأخرى من مايكروسوفت في حالة جيدة أيضًا.

حصد تطبيق جداول البيانات Microsoft Excel أيضًا أكثر من 500 مليون عملية تثبيت على الأندرويد، وينطبق الشيء نفسه على OneNote و PowerPoint و OneDrive أيضًا. يقوم تطبيق Outlook لمنصة الأندرويد بالتقدم تدريجيًا، فهو حصد أكثر من 100 مليون عملية تثبيت على منصة الأندرويد حتى الآن.

من المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس بالضرورة جميع عمليات التثبيت من متجر Google Play Store. لدى مايكروسوفت إتفاقيات مع بعض الشركات المصنعة للأجهزة حيث يتم تثبيت تطبيقات Office مسبقًا على أجهزتها. ستجد تطبيقات Office من شركة مايكروسوفت على الهواتف الذكية الرائدة التابعة لشركة سامسونج، على سبيل المثال لا الحصر.

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على الرغم من ذلك، فإن ما يثير الاهتمام هو أنه على الرغم من أن الخدمات التي تستند على السحابة مثل Google Docs قد أصبحت شائعة جدًا على مدار الأعوام القليلة الماضية، إلا أن معظم الأشخاص والشركات يفضلون بالفعل الإستمرار في إستخدام تطبيقات Microsoft Office، فهي تطبيقات لطالما كانوا على دراية بها، حتى على الحواسيب الشخصية.