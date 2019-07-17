تقرير جديد يدعي أن شركة أمازون لا تزال تعمل على الروبوت المنزلي المتنقل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة أمازون بإطلاق تشكيلة مختلفة من المنتجات على مدار الأعوام القليلة الماضية، ولكن الروبوت المنزلي المتنقل لم يكن أحدها. كانت هناك تقارير قليلة في الماضي لمحت إلى أن شركة أمازون تعمل على تطويل مثل هذا المنتج. يذكر تقرير جديد أن شركة أمازون لا تزال تعمل على روبوت منزلي مزود بعجلات والذي يضم أيضًا المساعد الرقمي Alexa.

تفيد وكالة الأنباء بلومبورج أن هذا الروبوت المنزلي المتنقل سيكون في الأساس بمثابة نسخة متنقلة من Alexa والتي ستتبع المستخدمين في جميع أنحاء منازلهم. لا يقدم التقرير أي تفاصيل إضافية حول هذا المنتج ولكنه يسلط الضوء على أن أمازون لا تزال حريصة للغاية على صنع هذا المنتج.

يبدو أنها أرادت إطلاق هذا الروبوت المنزلي المتنقل هذا العام، ولكنها لم تكن جاهزة لإنتاجه على نحو ضخم. وأفادت التقارير أن شركة أمازون قامت بسحب المهندسين من مشاريع أخرى للعمل على هذا الروبوت المتنقل، والذي تردد أنه بإمكانه التنقل بإستخدام مجموعة من كاميرات الرؤية الحاسوبية.

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ويقال أن شركة أمازون تعمل على طراز جديد متطور من مكبر الصوت الذكي Amazon Echo والذي من الممكن أن يتم إطلاقه في العام المقبل. سيكون مكبر الصوت الذكي الأسطواني الجديد أكبر من أجهزة Amazon Echo الحالية بحيث يمكن تركيب المزيد من المكونات داخله لتوفير تجربة إستماع أفضل بشكل عام.