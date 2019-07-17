الترحيب الحار من Realme للمعالج +Snapdragon 855 يلمح لإقتراب إطلاق هاتفها الرائد الأول

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة كوالكوم بالأمس عن المعالج +Snapdragon 855 والذي يعتبر في الأساس نسخة مكسورة السرعة من المعالج Snapdragon 855 الحالي. يعد المعالج +Snapdragon 855 الجديد بتقديم أداء أفضل بنسبة 15% على مستوى الرسوميات. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يظهر هذا المعالج في هواتف الألعاب القادمة مثل Asus ROG Phone 2 في الأسابيع والأشهر المقبلة.

لجأت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo للترحيب بالمعالج الجديد مما يلمح إلى أن هذه العلامة التجارية الفرعية تعمل على هاتف ذكي مزود بالمعالج +Snapdragon 855. هذه العلامة التجارية الشابة لم تستخدم بعد سلسلة معالجات Snapdragon 800 Series الراقية في أي من هواتفها الذكية الحالية، مما قد يشير إلى أن Realme على إستعداد للدخول إلى سوق الهواتف الذكية الراقية.

وبالعودة إلى شهر أبريل الماضي، قام الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Realme، السيد Madhav Sheth بتوضيح خطط الشركة لتوسيع وجودها إلى أسواق جديدة مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تقديم هاتفها المتوافق مع شبكات 5G. جاء التأكيد نفسه من الرئيس العالمي لشركة Realme، السيد Sky Li والذي ذكر بأن العلامة التجارية ستقوم بإطلاق هاتف ذكي يدعم 5G بمجرد إطلاق شبكات الجيل الخامس في المزيد من المناطق.

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نظرًا إلى أن المعالج +Snapdragon 855 الجديد يمكن أن يدعم المودم Snapdragon X50 5G، فنحن نتوقع أن يكون جزءًا من مدخل شركة Realme إلى كل من سوق الهواتف الذكية الراقية وسوق الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G. وفي كلتا الحالتين، سيتعين علينا إنتظار المزيد من التأكيدات من العلامة التجارية في الأشهر المقبلة.