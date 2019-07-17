انهيار سعر بيتكوين وفقدانها 10 مليارات دولار في ساعة

سجلت عملة بيتكوين (Bitcoin) الرقمية واحدة من أكبر خسائرها اليومية في الأسعار خلال العام، حيث عانت بيتكوين من انتكاسة كبيرة بعد انخفاض قيمتها بآلاف الدولارات ليصل سعر العملة المشفرة إلى أقل من 10 آلاف دولار.

وتعني الخسائر أن عملة بيتكوين قد تخلت عن أكثر من ربع قيمتها على مدار الأيام السبعة الماضية، مما يمثل نهاية لفترة طويلة من المكاسب بدأت في بداية عام 2019.

ويأتي أحدث انهيار للسعر بعد أن ظهر ديفيد ماركوس David Marcus، المسؤول التنفيذي في فيسبوك، في جلسة استماع لمواجهة أسئلة حول خطط عملاقة التكنولوجيا لإطلاق عملتها المشفرة الخاصة المسماة ليبرا (Libra).

وفقدت بيتكوين ما يقرب من ألف دولار في غضون ساعة واحدة فقط بعد الجلسة مباشرة، مما أدى إلى فقدان العملة المشفرة أكثر من 10 مليارات دولار من قيمتها الإجمالية.

وما يزال السعر الحالي للعملة البالغ زهاء 9700 دولار يشكل ارتفاعًا بالمقارنة مع سعرها في بداية العام، عندما كان يجري تداولها بأقل من 4 ألاف دولار، لكن السعر الحالي بعيد عن أعلى مستوى سعري وصلت إليه العملة في أواخر عام 2017، والذي كان 20 ألف دولار.

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وربطت وسائل الإعلام الانخفاض الأخير مع تزايد الدعوات لتنظيم مشروع ليبرا الخاص بفيسبوك والعملات المشفرة عمومًا، وأخبر أعضاء مجلس الشيوخ ديفيد ماركوس خلال جلسة الاستماع أن فيسبوك واهمة إذا كانت تعتقد بأن الناس يثقون فيها للتحكم بأموالهم.

فيما أثار أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ مخاوف من إمكانية استغلال عملة ليبرا من قبل المنظمات الإجرامية لتسهيل غسل الأموال، أو حتى تمويل الأنشطة الإرهابية، فيما أوضح ديفيد ماركوس أن فيسبوك لن تطلق عملتها الرقمية حتى تعالج الشركة مخاوف المنظمين.

ويعد من الصعوبة بمكان ربط تحركات قيمة بيتكوين بحدث واحد، وذلك بسبب الطبيعة المتقلبة لسوق العملات المشفرة، لكن الانتقادات التي واجهتها جوجل وفيسبوك وجميع العملات المشفرة تسببت في إثارة قلق المستثمرين.

وبالرغم من الخسائر، فإن العديد من دعاة بيتكوين ما يزالون إيجابيين حول مستقبل العملة المشفرة.