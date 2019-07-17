شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكونجرس الأمريكى يقترح قانونا للمهاجرين لصالح شركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس النواب الأمريكى قانون الإنصاف للمهاجرين ذوى المهارات العالية لعام 2019 ، والذى يلغى الحدود القصوى لكل بلد على البطاقات الخضراء.

وبحسب موقع "insights"، فإنه بموجب القانون الأمريكى الحالى، تقتصر كل دولة على سبعة بالمئة من البطاقات الخضراء للعمال الأجانب، فعلى سبيل المثال، إذا كان إجمالي عدد البطاقات الخضراء الصادرة للعمال الأجانب عن السنة المالية 100000، فإن العمال من بلد معين مثل الهند لا يمكنهم الحصول على 7000 منهم سوى.

لكن القانون الجديد يلغى ذلك، حيث إنه تم تصميمه للسماح للمهنيين الموهوبين بالحصول على تأشيرات بغض النظر عن المكان الذى ينتمون إليه، ويتوقع أنه سيعود بالفائدة على شركات وادى السيلكون، من خلال إزالة القيود المفروضة على كل بلد وتأمين المزيد من المواهب الأجنبية.

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وقال ريتشارد بيرك، وهو الرئيس التنفيذى لشركة "Envoy Global"، وهى الشركة المسؤولة عن تسهيل عملية الهجرة والتأشيرات للشركات: "يسعد عملاؤنا بهذا القانون الذى يعنى اعتراف ودعم تشريعى لحقوق المهاجرين ذوى الخبرة والكفاءة، وتحديث نظام الهجرة الخاص بنا".

وقال بيجى سميث ايضًا، الرئيس التنفيذى لشركة Worldwide ERC: "سياسات الهجرة التى تعزز نقل الموظفين على الصعيد العالمى تساعد أصحاب العمل على بناء قوة عاملة قوية، لذلك شجعنا إقرار قانون الهجرة عالى المهارات، لأنه يوفر لأصحاب العمل مزيدًا من المرونة عند تعيين الكفاءات والمواهب، ويركز على المهارات فى وقت نحتاج فيه إلى حل مشكلة نقص المهارات بشكل عميق".

ولايزال هذا القانون تحت المناقشة وينتظر موافقة الكونجرس والرئيس ترامب، نظرًا لمعرفة وجهة نظر الرئيس ترامب فى شئون الهجرة، لكن يعد هذا القانون خطوة نحو تعديلات أوسع للتأشيرات الأمريكية، والذى يصب فى مصلحة شركات التكنولوجيا فى وادى سيلكون لأن أغلب موظفيها من بلاد أخرى وليسوا أمريكيين.