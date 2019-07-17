شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عضو بالكونجرس ينتقد أبل بسبب شعار "دولار لزيادة المساحة التخزينية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان لديك جهاز "آيفون" فيمكن أن يصادفك شعار لقد نفذت مساحتك التخزينية على iCloud ، ذلك لأن أبل تقدم فقط سعة تخزينية مجانية تبلغ 5 جيجابايت، وتطلب منك الاشتراك فى خطة شهرية إذا كنت تريد مساحة إضافية، ويبدأ الاختيار من سعر 1 دولار للشهر مقابل 50 جيجا بايت.

ووفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر"، انتقد النائب "جريج ستيوب" من ولاية فلوريدا التنبيهات التى تصل إلى مستخدمى أجهزة أبل، والتى تحثهم على دفع 1 دولار كل شهر لزيادة مساحة iCloud الخاص به، وكان ذلك خلال جلسة استجواب "كايل أندير" نائب رئيس شركة أبل لقانون الشركات فى الكونجرس، حيث كان يدلى بشهادته إلى جانب المديرين التنفيذيين لكل من جوجل وفيس بوك وأمازون فى لجنة فرعية تابعة للكونجرس للاستماع إلى منصات التكنولوجيا الكبيرة والتأثير الذى لديهم على الابتكار وريادة الأعمال.

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وأضاف "ستيوب" :"لايختفى هذا التنبيه إلا إذا تم دفع 1 دولار بالفعل"، وطرح سؤال لـ "أندير" : "لماذا تستمر هذه التنبيهات فى الظهور؟ وما مصير الدولار الذى تم دفعه المستخدم دون الاستفادة من المساحة الزائدة؟.

وأجاب "أندير" أنه لم يكن على دراية بالتفاصيل المتعلقة بسؤال "ستيوب" وأنه سيعود إليه بمعلومات إضافية فى وقت لاحق.

ولكن خبراء التكنولوجيا وجهوا النقد الشديد لشركة أبل ليس اليوم ولكن منذ عدة سنوات بسبب المساحة التخزينية القليلة التى تقدمها مقارنة بمنافسيها مثل جوجل، حيث يحصل المشتركون فى حساب جوجل على سعة تخزينية مجانية تبلغ 15 جيجا بايت بما فى ذلك Google Drive و Google Docs و Gmail ، وما زال عملاء أبل مقيدين بـ 5 جيجابايت من المساحة التي تقدمها منذ أن كشفت النقاب عن iCloud في عام 2011.