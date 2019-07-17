تكنولوجيا: عشان راحتك.. كيف تتخلص من الفيدوهات المقترحة على يوتيوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تثير الفيديوهات المقترحة التى تظهر أسفل الفيديوهات التى يجرى مشاهدتها استياء الكثير من مستخدمى يوتيوب، والتى تضم فيديوهات عشوائية ومزعجة، لذا يوفر تطبيق الفيديوهات الشهير طريقتين مختلفتين للتخلص من أى مقاطع مزعجة، والتى عرضها موقع Gadgets الهندى، ويمكن التعرف عليها فيما يلى: الطريقة الأولى: الطريقة الأولى: - افتح تطبيق يوتيوب وانتقل إلى الفيديو المقترح الذي لا تريد مشاهدته. - اضغط على الثلاث نقاط الموجودة على الفيديو فى الأعلى. - اصغط على خيار "لا ترشح لى القناة " - ستظهر نافذة في الجزء العلوي مكتوب بها "لن نوصيك مرة أخرى بمقاطع الفيديو من هذه القناة" - وإذا كان المستخدم يريد التراجع عن قراره، يمكنه الضغط فوق زر "تراجع". Advertisements الطريقة الثانية: الطريقة الثانية: - توجه إلى تطبيق يوتيوب وانتقل إلى الفيديو الذي لا تريد مشاهدته - اضغط على مكان النقاط الثلاث على الجانب الأيمن من توصية الفيديو. - اضغط على خيار "غير مهتم". - ستظهر نافذة منبثقة توضح أنه تمت إزالة الفيديو وخياران آخران يطالبون بتوضيح السبب أو التراجع. - اضغط على زر "أخبرنا لماذا" واختر الخيار "لقد شاهدت بالفعل، أو أنا لا أحب الفيديو.

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