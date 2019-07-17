شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تؤكد تراجعها عن فكرة تطوير محرك بحث خاضع للرقابة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعدة أشهر رفضت "جوجل" الإجابة على الأسئلة المتعلقة بحالة محرك البحث الخاضع للرقابة فى الصين، ولكن خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ أمس، أكد "كاران بهاتيا" نائب رئيس جوجل للشئون الحكومية والسياسة العامة على توقفهم نهائيا عن تطوير محرك بحث خاضع للرقابة الصينية.

ووفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر"، جاءت إجابة "بهاتيا" نهائية وقاطعة عندما وجه له سلسلة من الأسئلة من السناتور "جوش هاولى" فى مجلس الشيوخ، فيما يتعلق بجهود جوجل الأخيرة لتطوير محرك بحث للسوق الصينية والمعروف باسم Project Dragonfly.

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ويأتى هذا الإعلان بعد أكثر من ستة أشهر من تصريح الرئيس التنفيذى لشركة جوجل "سوندار بيتشاى" للكونجرس بأن ليس لديه أى خطط لإطلاق خدمة بحث فى الصين، ولكنه لم يغلق الباب أمام الفكرة.

ويذكر أنه فى يونيو الماضى، أخبر "بيتشاى" شبكة CNN أن الشركة ليس لديها "خطط لإطلاق محرك بحث فى الصين، ومع ذلك فقد دعا المشرعون وأصحاب الأسهم ولجان حقوق الإنسان إلى تقديم إجابة أكثر تحديدا عن خطط عملاق التكنولوجيا فى الصين.