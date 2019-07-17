تكنولوجيا: Vivo تستعد لعقد مؤتمر في 31 من يوليو للإعلان عن هاتف vivo Z5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة vivo اليوم إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها القادم في 31 من يوليو، الذي تكشف فيه النقاب عن هاتف vivo Z5 على أن يعقد المؤتمر في بكين.

رصدت التسريبات السابقة هاتف لشركة Vivo يأتي بنموذج رقم V1921A، واليوم أكدت الشركة في إعلان تشويقي نشر اليوم على أن إصدارها المرتقب الإعلان عنه هو هاتف vivo Z5.

ويأتي هاتف vivo Z5 من بين إصدارات الشركة المتوسطة هذا العام، حيث تشير التسريبات إلى أن هاتف vivo Z5 يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.38 ودقة عرض FHD بلس، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

بينما يأتي الهاتف بكاميرة خلفية مميزة بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير.

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كما يدعم هذا الإصدار معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.3Ghz، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64، و128 وأيضاً 256 جيجا بايت.

هاتف vivo Z5 يعمل بنظام تشغيل Android 9 مع واجهة Funtouch OS، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4420 mAh، مع تقنية الشحن السريع وشاحن بقدرة 18W، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف في مؤتمر بكين في 31 من يوليو.

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