تكنولوجيا: vivo تقدم هاتف vivo Y7s بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة وسعر 260 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة vivo هاتفها المتوسط vivo Y7s في الصين اليوم برقاقة معالج Helio P65 مع ميزة إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة.

يأتي هاتف vivo Y7s اليوم بشاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.38 إنش، حيث تضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة، أيضاً يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9 مع واجهة Funtouch OS.

كما ينطلق الهاتف بمعالج MediaTek Helio P65 الذي يجلب تحسينات مع ترقية في الأنوية، مع ثماني من الأنوية تتضمن اثنان من أنوية Cortex-A75 مع 6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0 GHz، كما تأتي وحدة المعالجة بكرت الشاشة ARM Mali-G52 التي تقدم آداء أفضل مقارنة بالإصدار السابقMali-G72 المستخدم في معالج Helio P60.

أيضاً يتميز هاتف vivo Y7s بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

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وتأتي الكاميرة الخلفية في هاتف vivo Y7s بإعدادات ثلاثية مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بعدسات مميزة بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 16 ميجا بيكسل وهو المستشعر الرئيسي في منتصف إعدادات الكاميرة، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير بتفاصيل أكثر دقة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة فلاش LED.

vivo Y7s يتميز بقدرة بطارية 4500 mAh، كما ينطلق بشاحن 18W مميز بتقنية الشحن السريع، كما يدعم الشحن عبر منفذ microUSB، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بإختيارين في الألوان هما الأزرق الفتح والداكن بتصميم متدرج، بسعر 260 دولار على أن ينطلق للأسواق في 20 من يوليو.

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