Nintendo تعلن عن نسخة جديدة من جهاز Nintendo Switch مع وعود بتحسين عمر البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Nintendo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن نسخة جديدة من جهاز Nintendo Switch، وهي النسخة التي تعد بتحسين عمر البطاربة. ووفقا للشركة اليابانية، فيبدو أن النسخة الجديدة من جهاز Nintendo Switch ستوفر عمر للبطارية يتراوح بين 4.5 و 9 ساعات على عكس النسخة الحالية التي تملك عمر للبطارية يتراوح بين 2.5 و 6.5 ساعات.

لا تكشف لنا صفحة Nintendo Switch تمامًا عن الكيفية التي قامت بها شركة Nintendo بتحسين عمر البطارية في النسخة الجديدة من جهاز Nintendo Switch، ولكن من المحتمل أن يعود الفضل في ذلك إلى إستخدام معالج جديد وذاكرة محسنة. وكانت بعض المعلومات التي تم رصدها في وقت سابق على موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC قد كشفت لنا أن شركة Nintendo تخطط لترقية جهاز Nintendo Switch من خلال تزويده بمعالج جديد وذاكرة تخزينية جديدة. يجب أن يبدأ هذا الطراز الجديد والذي يحمل الإسم الرمزي HAC-001-01 بالظهور في المتاجر قريبًا. ستحتاج إلى التحقق من الأرقام التسلسلية التي تبدأ بـ XKW للتأكد من حصولك على الطراز الذي يوفر عمر أفضل للبطارية.

النسخة الجديدة من جهاز Nintendo Switch تأتي بعد أسبوع فقط من كشف النقاب عن جهاز Nintendo Switch Lite الذي يأتي في الأساس مع سعر أرخص ومع تصميم محمول. وعلاوة على ذلك، فقد جاء جهاز Nintendo Switch Lite كذلك مع شاشة حساسة للمس أصغر بحجم 5.5 إنش، وبطارية توفر من 3 إلى 7 ساعات من الإستخدام. وتخطط شركة Nintendo لبيع جهاز Nintendo Switch Lite إبتداء من 20 سبتمبر مقابل 199 دولار أمريكي.