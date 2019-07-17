مايكروسوفت توقف تحديث شهر مايو لنظام Windows 10 على Surface Book 2

فاطمة أيت طالب - دبي - التحديث الكبير الأحدث لنظام Windows 10 والذي يحمل البنية رقم 1903 تم حظره من قبل شركة مايكروسوفت على Surface Book 2. وتقول الشركة أنها قامت بذلك بسبب مشكلة في التوافق والتي أدت إلى تعطل بعض التطبيقات والألعاب التي تستخدم معالجات الرسوميات من شركة Nvidia بمجرد تثبيت التحديث. وبالتالي، تم حظر التحديث من أجل حل الخلل.

وبالتالي، لن يتمكن ملاك Surface Book 2 من تثبيت تحديث Windows 10 لشهر مايو والذي يحمل البنية رقم 1903 على حواسيبهم المحمولة الهجينة حتى يتم إصلاح الخلل المذكور آنفًا. ويبقى أن نرى ما إذا كانت شركة مايكروسوفت ستقوم بإصدار هذا التحديث مجددًا لملاك Surface Book 2 بسرعة بعد إصلاح الخلل.

قد يكون بعضكم على دراية بأن هذه ليست المشكلة الأولى التي واجهتها مايكروسوفت في تحديث Windows 10 لشهر مايو. لقد تم تحذير المستخدمين قبل شهرين من أن التحديث قد لا يتم تثبيته بشكل صحيح إذا كان مفتاح USB خارجي أو بطاقة SD Card قيد الاستخدام.

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أبسط حل لهذه المشكلة هو ببساطة إزالة جهاز USB أو بطاقة microSD قبل تثبيت التحديث. لن يكون هناك حل سريع لهذا الخلل المتعلق بالجرافيك على وجه الخصوص، لذلك قد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى تقوم مايكروسوفت بترتيب كل شيء. حتى ذلك الحين، يمكن لملاك Surface Book 2 الجلوس والإنتظار.