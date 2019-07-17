شعار آبل الأيقوني الشهير قد يعود لمنتجات آبل بعد فترة طويلة من الغياب

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأيام الأولى لشركة آبل، إستخدمت الشركة شعار التفاحة المزينة بألوان قوس قزح، وهو الشعار الذي سرعان ما أصبح جزءًا من تصاميمها المبدعة. في هذه الأيام، إختارت الشركة شعارًا أكثر بساطة وسهلاً إلى حد ما، ولكن يبدو أن شعار آبل المزين بألوان قوس قزح سيعود إلى منتجات آبل قريبًا.

هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع MacRumors والذي سمع من أحد مصادره أن شركة آبل قد تعيد شعار قوس قزح إلى بعض منتجاتها في وقت لاحق من هذا العام. وعلى الرغم من أن هذا الشعار يمتاز بتصميم مميز للغاية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيتلائم مع منتجات آبل الحالية، والتي تتميز جميعها بمظهر نظيف وبسيط إلى أقصى الحدود.

ربما ستستخدم شركة آبل هذا الشعار الأيقوني في بعض الطرازات الخاصة من منتجاتها الحالية، تمامًا كما تفعل الآن مع أجهزة iPhone PRODUCT Red. أو ربما قد يعود مع حاسوب Mac جديد. بعد كل شيء، ظهر الشعار لأول مرة مع حواسيب آبل، لذلك يبدو من المناسب إلى حد ما أن نرى عودة هذا الشعار مع الطرازات الجديدة من Mac أيضًا.

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وتماشيًا مع ذلك، فقد نشر موقع AppleWeb مقابلة مع المصمم السابق لشركة آبل، السيد Jony Ive، والذي أعرب عن إهتمامه برؤية عودة الشعار بحيث صرح بالقول : ” هناك صدى مع شعار آبل المزين بألوان قوس قزح الذي كان جزءًا من هويتنا لسنوات عديدة. قوس قزح هو أيضا تعبير إيجابي ومبهج عن بعض قيم الشمول الخاصة بنا وأعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية وراء صدى الفكرة على الفور وبصورة عميقة كان الشكل من وجهة نظر التصميم الجمالي “.

على أي حال، هذه مجرد شائعات في الوقت الراهن، وبالتالي فمن الأفضل التعامل معها بأقل قدر من الحماسة. سيتعين علينا الإنتظار لفترة لمعرفة ما إذا كان محتوى هذا التقرير صحيحًا وما إذا كان شعار آبل المزين بألوان قوس قزح سيعود بعد فترة طويلة من الغياب.