الهاتف Oppo Reno هو أحدث هاتف ذكي يخضع لإختبارات المتانة

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Reno جنبًا إلى جنب مع الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition. وعلى الرغم من أنه يفتقر إلى الكاميرا المقربة في الواجهة الخلفية التي جاء بها الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition، إلا أن الهاتف Oppo Reno العادي لا يزال يمتلك بعض العناصر الأخرى المثيرة للإهتمام مثل الكاميرا الأمامية المنبثقة والتي تطلق عليها شركة Oppo إسم Shark Fin.

أما وقد قلنا ذلك، فقد قرر اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything إخضاع الهاتف Oppo Reno لعدد من إختبارات المتانة التي إعتاد أن يطبقها على الهواتف الذكية التي تصل إلى السوق حديثًا. وكما هو الحال دائمًا، فمن شأن هذه الإختبارات أن تعطيك فكرة عن مدى متانة الجهاز.

Advertisements

إختبار الخدش لا يكشف عن أي شيء غير عادي، فالطبقة الزجاجية الواقية الأمامية تخدش في المستوى السادس من مقياس Mohs على غرار غالبية الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم. وفي إختبار الحرق، إتضح أن البكسلات في شاشة AMOLED تتحول إلى اللون الأبيض بعد حوالي ثلاثين ثانية، ولا تتعافى أبدًا.

أخيرًا، كشف لنا إختبار الثني الأكثر أهمية أن الهاتف Oppo Reno يعتبر أكثر مقاومة للإنحناءات مقارنة مع بعض هواتف Oppo السابقة. وعلى الرغم من أن الطبقة الزجاجية الخلفية تنفصل عن الإطار إلى حد ما بسبب ضعف المادة اللاصقة، إلا أنه لا يوجد ضرر كارثي هذه المرة.