تقرير جديد يكشف عن سرعات الشحن التي سيدعمها Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إقترابنا من حدث Samsung Unpacked المقرر عقده في اليوم 7 أغسطس، تظهر المزيد من التسريبات ونحصل بفضل ذلك على المزيد من التفاصيل حول تشكيلة Galaxy Note 10 القادمة. وتأتي أحدث المعلومات من هيئة الصينية CCC التي قامت للتو بالمصادقة على شاحن سريع بقوة 25W يحمل الإسم الرمزي EP-TA800 من أجل الهاتف Galaxy Note 10.

بالإضافة إلى ذلك، كشف لنا المسرب الصيني الشهير

Galaxy Note10, with a 25w charging head, has been confirmed. pic.twitter.com/9GdJ9fE8MR

Advertisements