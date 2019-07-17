تقرير جديد يكشف عن سرعات الشحن التي سيدعمها Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إقترابنا من حدث Samsung Unpacked المقرر عقده في اليوم 7 أغسطس، تظهر المزيد من التسريبات ونحصل بفضل ذلك على المزيد من التفاصيل حول تشكيلة Galaxy Note 10 القادمة. وتأتي أحدث المعلومات من هيئة الصينية CCC التي قامت للتو بالمصادقة على شاحن سريع بقوة 25W يحمل الإسم الرمزي EP-TA800 من أجل الهاتف Galaxy Note 10.

بالإضافة إلى ذلك، كشف لنا المسرب الصيني الشهير

Galaxy Note10, with a 25w charging head, has been confirmed. pic.twitter.com/9GdJ9fE8MR Advertisements — Ice universe (@UniverseIce) July 17, 2019

والذي يحظى بمصداقية عالية أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي مع دعم للشحن السريع بقوة 45W، ولكن الشاحن الذي سيتم تضمينه في علبة الهاتف سيوفر الشحن السريع بقوة 25W فقط. وتجدر الإشارة إلى أننا حصلنا في وقت سابق على تلميحات مفادها أن +Galaxy Note 10 سيدعم الشحن السريع بقوة 45W، لذلك نحن لم نتفاجأ عندما سمعنا ذلك مجددًا الآن.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series ستحصل على ترقية أيضًا فيما يخص الشحن اللاسلكي السريع مع العلم بأنها ستقبل الآن الشحن اللاسلكي السريع بقوة 20W. وفي وقت سابق من هذا الشهر، زعم تقرير مختلف أنه سيتم إطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة جنبًا إلى جنب مع الشاحن اللاسلكي الجديد Samsung EP-N5200.

يشاع بأن Galaxy Note 10 سيأتي مع بطارية بسعة 4170mAh، في حين من المتوقع أن يأتي الهاتف +Galaxy Note 10 مع بطارية أكبر بسعة 4500mAh.