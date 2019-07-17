Sony تعلن رسميًا عن الكاميرا Sony A7R IV مع مستشعر بدقة 61MP، وتكلف 3500$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony بمفاجئة منافسيها من خلال الإعلان عن كاميرتها الجديدة Sony A7R IV ذات الإطار الكامل بدون مرآة والتي تضم مستشعر بدقة 61 ميغابكسل مع 15 محطة توقف ديناميكية. وبالتالي، فهذه الكاميرا الجديدة من شركة Sony توفر أعلى دقة يمكنك الحصول عليها في كاميرا ذات إطار كامل. حتى أنها تتيح للمستخدمين إلتقاط صور بدقة تصل إلى 240 ميغابكسل في وضع تحويل البكسلات بينما تقدم أيضًا القدرة على إلتقاط الصور بدقة 26.2 ميغابكسل في وضع الإقتصاص APS-C. نطاق ISO سخي إلى حد ما في هذه الكاميرا الجديدة، فهو يبدأ من 100 إلى 32000 أو من 50 إلى 102400 في الوضع الموسع.

تم إعادة تصميم هيكل الكاميرا نفسه وأصبح لديه قبضة أعمق وأكبر، لذلك قامت شركة Sony بالتأكيد بإصلاح إحدى المشاكل التي واجهها المستخدمون مع الكاميرا الحالية Sony A7R III. هناك مثبت صور ذو خمسة محاور يجب أن يكون جيدًا لكل من الفيديوهات والصور الثابتة. كما قامت شركة Sony بتزويد هذه الكاميرا بعدسة OLED إلكترونية جديدة توفر أفضل دقة يمكنك إيجادها على أي كاميرا أخرى من شركة Sony.

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بإمكان الكاميرا Sony A7R IV الجديدة إلتقاط الصور بسرعة 10 إطارات في الثانية في وضع التتبع التلقائي المستمر ويمكنها حتى إدارة 68 صورة في وضع Burst Mode. هذه الكاميرا الجديدة تضمن أيضًا التركيز التلقائي بنسبة 100% بفضل 567 نقطة من الكشف التلقائي الكامل الإطار و425 نقطة من التباين. ويمكن لهذه الكاميرا كذلك تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، كما تدعم Eye AF في الوقت الفعلي في وضع الأفلام، مما يجعلها مرة أخرى الأولى من نوعها في تشكيلة كاميرات Sony.

سيتم إرسال الكاميرا الجديدة Sony A7R IV إلى العملاء إعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذه الكاميرا ستكلفك 3500 دولار أمريكي، وهذا ما يعني بأنها ستكون أغلى بنحو 200 دولار أمريكي مقارنة مع الكاميرا Sony A7R III التي تم إصدارها في السوق بسعر 3300 دولار أمريكي.