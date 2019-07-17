صور Honor 9X و Honor 9X Pro تؤكد الكاميرات الأمامية المنبثقة، والشاشات الخالية من القطع

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro في اليوم 23 من شهر يوليو الجاري، واليوم نحن ننظر إلى الصور الرسمية الخاصة بكلا الهاتفين.

هذه الصور الرسمية المسربة الجديدة تؤكد لنا صحة التسريبات السابقة، فهي تعرض لنا الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro مع شاشات تمتد من الحافة إلى الحافة مما يؤكد أن كلا الهاتفين سيصلان مع كاميرات أمامية منبثقة. وعلاوة على ذلك، فهي تؤكد لنا كذلك أن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro سيفتقران لمستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، وهذا ما يلمح إلى أنه تم تضمين هذا المستشعر في الشاشة.

وبالإضافة إلى ذلك، فهذه الصور الرسمية المسربة الجديدة تكشف لنا كذلك أن الهاتف Honor 9X سيضم كاميرتين فقط في الواجهة الخلفية، في حين سيضم الهاتف Honor 9X Pro ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية يتواجد أسفلها الفلاش LED. وعلى ذكر الواجهة الخلفية لكلا الهاتفين، فهي ستمتاز أيضًا بلون أزرق متدرج للبنفسجي مع نمط على شكل الحرف X في إشارة للإسم في حالة الهاتف Honor 9X Pro، في حين تمتاز باللون الأسود في حالة الهاتف Honor 9X.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تردد أن الهاتف Honor 9X سيضم كاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية، في حين سيحصل الهاتف Honor 9X Pro على ثلاث كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. وبغض النظر عن الكاميرات، فقد سمعنا كذلك بأن الهاتف Honor 9X Pro سيضم شاشة بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD، وبطارية بسعة 3900mAh، فضلا عن المعالج HiSilicon Kirin 810 الذي سيشق طريقه أيضًا للهاتف Honor 9X.

ووفقا للتقارير السابقة، فيبدو أن الهاتف Honor 9X سيكون متوفرًا مع 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، في حين سيكون الهاتف Honor 9X Pro متوفرًا مع 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية. عموما، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا قبل أن نعرف كل شيء عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro، فمن المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هذين الهاتفين جنبًا إلى جنب مع إسوارة اللياقة البدنية Honor Band 5 في الصين في اليوم 23 من شهر يوليو الجاري.