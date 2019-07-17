Nubia تؤكد أنها ستقوم بترقية الهاتف Nubia Red Magic 3 مع المعالج +Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - من كان يتوقع أن يشهد سوق الهواتف الذكية الموجهة للاعبين هذه المنافسة الشرسة؟ بعد أيام قليلة من تأكيد شركة Asus لقدوم الهاتف Asus ROG Phone 2 مع المعالج +Snapdragon 855 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم مؤخرًا، قررت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE الخروج عن صمتها وتأكيد خططها لإطلاق نسخة جديدة من الهاتف Nubia Red Magic 3 تضم هذا المعالج الرائد الأحدث من شركة كوالكوم.

في منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، قال الحساب الرسمي Nubia Red Magic أن الشركة لا تخاف من التحديات وأن الإتجاهات تتغير بسرعة، وأنها ستقوم بترقية هاتفها الذكي الأحدث الموجه للاعبين ليعمل بالمعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.

يبقى السؤال المطروح حاليًا هو ما إذا كانت العلامة التجارية Nubia ستقوم بخفض سعر الهاتف Nubia Red Magic 3 الحالي وما إذا كان سيظل متوفرًا إلى جانب الإصدار الجديد أو ما إذا كان سيتم إستبداله، ولكننا نعتقد بأننا سنحصل على الإجابات الوافية في الوقت المناسب.

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في وقت سابق، سمعنا بأن شركة Vivo تعمل أيضًا على نسخة محسنة من الهاتف Vivo iQOO تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهي النسخة المرشحة للحصول أيضًا على المعالج +Snapdragon 855 الجديد. وبغض النظر عن شركة Vivo، فشركة Xiaomi معروفة أيضًا بحضورها القوي في سوق الهواتف الذكية الموجهة للاعبين علمًا أنها قامت بإطلاق طرازين من الهاتف Xiaomi BlackShark في العام الماضي، ومع صدور الهاتف Xiaomi BlackShark 2 في وقت سابق من هذا العام، فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا قررت الشركة إطلاق طراز آخر في شهر أكتوبر المقبل، وهذه المرة مع المعالج +Snapdragon 855.