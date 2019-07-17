الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم...وانخفاض الحرارة 6 درجات على الوجه البحري والقاهرة

تنكسر الموجة الحارة، التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام على كافة محافظات الجمهورية خلال ساعات حيث تخطت خلالها درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ليعود الطقس إلى مناخه الصيفي بمعدله الطبيعي من نسب الرطولة ودرجات الحرارة، التي تحتفظ بشدتها على مدن ومحافظات جنوب البلاد فقط.

وقال لدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن نهاية الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، هو اليوم الأربعاء، حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة 42 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وهو ذروة الموجة الحارة، بينما تنخفض الدرجات على الوجة البحري والقاهرة بنحو 5 إلى 6 درجات، لتسجل 37 درجة مئوية غدا الخميس.

وأشار عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية إلى أنه ابتداءً من الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسن تدريجي في الأحوال الجوية مع بداية الأسبوع، على أن يكون هناك تغيرات في الحرارة مع نهاية الأسبوع، ونفى وجود أي ظواهر جوية غير طبيعية تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الموجة الحارة التي تضرب البلاد طبيعية ومن سمات فصل الصيف.

ومن المتوقع، أن يكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، غدا الخميس، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

و كانت درجات الحرارة وصلت على القاهرة أمس الثلاثاء لـ39 درجة واليوم الأربعاء 41، بينما وصلت على شمال الصعيد لـ41، و45 اليوم الأربعاء، ووصلت على جنوب الصعيد إلى 46 درجة.