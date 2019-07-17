شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديف كلارك: أمازون ما كانت لتصل إلى هذه المكانة لو كانت ظروف العمل قاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع "ديف كلارك" نائب الرئيس الأول لعمليات شركة أمازون، عن الشركة بشدة بعد الانتقادات التى تعرضت لها بسبب ظروف العمل القاسية التى يتعرض لها الموظفون، فى مقال تم نشره على موقع CNN الالكترونى.

وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر"، قال كلارك: "لن يعمل أحد لصالح شركة أمازون ويجعلها فى هذه المكانة إذا كانت الظروف داخل الشركة سيئة كما يصفها النقاد، فلن يعمل أحد فى منشآتنا لكن هناك 250 ألف موظف داخل الشركة".

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وأضاف "كلارك" : "أثار المحتجون الكثير من الضجيج داعين إلى الفوائد التى توفرها أمازون بالفعل وتحسين ظروف العمل، ولكن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول بيئة العمل لدينا، وممارسات صاحب العمل لدينا وشركائنا، وكان من المهم التأكيد على أن أمازون توفر وظائف جيدة مع الكثير مع الفرص".

برز "كلارك" فى حديثه أجور والمزايا التى تقدمها الشركة للعمال فى المخازن، حيث أن راتبهم اليومى 15 دولار، بالإضافة إلى التغطية الطبية وصندوق المعاش واختيارات الإجازة الخاصة بالولادة مدفوعة الأجر بالإضافة إلى تمويل التعليم المستمر وبرامج المهارات.

ويذكر أن أمازون أصدرت بيانا أول أمس تفيد أن هناك 15 موظف فقط هم من شاركوا فى الإضراب التى تمت بالتزامن مع برايم داى أحد أكثر أحداث التسوق ازدحاما فى أمازون هذا العام.