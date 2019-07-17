شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاحتفال بذكرى رحلة أبولو للقمر الـ50 بعرض لصاروخ ضخم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تحويل نصب واشنطن التذكاري إلى صاروخ كجزء من الاحتفالات بالذكرى الخمسين لمهمة أبولو 11 للقمر، حيث تم عرض صاروخ Saturn V الذي حمل نيل أرمسترونغ وبز ألدرين ومايكل كولينز خارج الغلاف الجوي للأرض في مهمتهم التاريخية.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، يعد صاروخ Saturn V أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، والذى يشارك فى الذكرى للاحتفال بالإطلاق الذي حدث في 16 يوليو 1969.



نموذج ابولو

Advertisements

فقد قام متحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء في واشنطن بعرض نموذج بالحجم الكامل على نصب واشنطن التذكاري الشهير، ويصل الصاروخ المعروض لـ363 قدمًا من ارتفاع واشنطن البالغ 555 قدمًا.



نموذج ابولو

وقالت إلين ستوفان مديرة المتحف الوطني للطيران والفضاء: "نصب واشنطن التذكاري هو رمز لإنجازاتنا الوطنية الجماعية، وما يمكننا وما سنحققه في المستقبل"، مضيفة "نأمل أن يلهم نموذج صاروخ أبولو المعروض أجيال أصغر من أن تكون قد شاهدت الهبوط الأول بنفسها.