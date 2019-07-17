شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك": سيتم تنظيم عملة "ليبرا" من قبل السلطات السويسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكى أمس، أعلنت "فيس بوك" أن السلطات السويسرية تعمل على تنظيم مؤسسة "ليبرا" من خلال تنظيم جمعية، تضم مجموعة من الشركات فيها أوبر وماستركارد وفيس بوك، للإشراف على عملتها الرقمية الجديدة.

حضر "ديفيد ماركوس"، أمام لجنة مجلس الشيوخ للشئون المصرفية والإسكان أمس، حيث تم استدعائه لفحص طموحات فيس بوك الخاصة بعملة "ليبرا" ومعالجة مخاوف الخصوصية التى طرحها النواب منذ إعلان "مارك زوكربيرج" عن هذه العملة.

وأشار "ماركوس" فى ملاحظاته أن جمعية "ليبرا" التى سيكون مقرها الرئيسى فى سويسرا ستنظمها مفوضة حماية البيانات والمعلومات الفيدرالية السويسرية (FDPIC)، وستضم 100 عضو وذلك قبل إطلاق العملة نفسها.

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وأضاف: "لأغراض حماية البيانات والخصوصية سيكون المفوض الفيدرالى السويسرى لحماية البيانات والمعلومات (FDPIC) هى الجهة المنظمة لخصوصية جمعية "ليبرا".

ومن جانب آخر، وبتوجيه سؤال إلى المفوضية الفيدرالية السويسرية عن طبيعة علاقتها بفيس بوك، أجابت أنه لا يوجد اتصال بين فيس بوك وأى شخص آخر من جمعية "ليبرا".

وقال "هوجو ويلر" رئيس الاتصالات فى (FDPIC) فى بيان رسمى لـCNBC: "حتى اليوم لم يتم الاتصال بنا من قبل مروجى ليبرا، ونتوقع من فيس بوك تزويدنا بمعلومات ملموسة عندما يحين الوقت، وقتها فقط سنكون قادرين على فحص مدى إعطاء اختصاصنا الاستشارى والإشراف القانونى على العملة".