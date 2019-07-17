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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد بمهمة أبولو: "علينا أن نخجل من مرور 50 عاما بلا تقدم فى الفضاء" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد رائد الفضاء بز ألدرين هو شريك نيل أرمسترونج فى الهبوط الأول على سطح القمر، وبعد 50 عاما من رحلة أبولو، قال ألدرين: "يجب أن نخجل لعدم وجود تقدم في السنوات الماضية منذ هذه الرحلة".
ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، أضاف ألدرين: "هبطنا على القمر وحققنا أول رحلة لهناك، ولكن قد مر 50 عاما وأعتقد أنه يجب علينا جميعًا أن نخجل قليلاً لأننا لا نستطيع أن نفعل ما هو أفضل من ذلك".
بز الدرين
وكان ألدرين يتحدث في الحفل الرسمي لأبولو الحادي عشر في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية، حينما قال هذه التفاصيل، حيث حضر الفعالية رواد فضاء سابقون وكان الاحتفال بالذكرى السنوية لأكبر مهمة فضائية في تاريخ البشرية.
وبينما ألدرين على قيد الحياة، فقد توفي قائد البعثة نيل أرمسترونج، الذي اتخذ أول خطوة على القمر في عام 2012، ويمتد هذا الحدث الذى يحتفل بذكرى الرحلة لثمانية أيام من الاحتفالات بالذكرى الذهبية لرحلة أبولو 11.
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