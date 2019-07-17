تكنولوجيا: شاومي تكشف عن هاتف Mi A3 بكاميرة ثلاثية وشاشة OLED وسعر يبدأ من 250 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن هاتف Mi A3 الذي ينطلق بكاميرة ثلاثية مع معالج Snapdragon 665، وشاشة OLED تضم تقنية إستشعار البصمة، على أن يبدأ سعر الهاتف من 250 يورو.

بعد أن رصد هاتف Mi A3 في كثير من التسريبات خلال الفترة الماضية، ينطلق الهاتف الذي يرتكز على مواصفات هاتف Mi CC9e اليوم رسمياً بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، ودقة عرض 720 في 1560 بيكسل، كما تأتي الشاشة بمستشعر للبصمة مدمج.

ويدعم هاتف Mi A3 رقاقة معالج Snapdragon 665 من كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين بين 64 إلى 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

وتأتي الكاميرة الرئيسية في هاتف Mi A3 بمستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.78، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزاويا عرض واسعة 118 بدرجة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، كما تدعم الكاميرة الخلفية تسجيل فيديو عند 30 إطار لكل ثانية بدقة 2160 بيكسل، أو 120 إطار لكل ثانية بدقة 1080 بيكسل.

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ويأتي نتوء القطرة في الشاشة بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل ليدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار في الثانية.

كما تدعم شاومي هاتف Mi A3 ببطارية مميزة بقدرة 4030 mAh، أيضاً يدعم الهاتف شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، إلا أن صندوق التغليف يأتي بشاحن 10W فقط. من جانب أخر يأتي هاتف Mi A3 بمدخل سماعات 3.5مم، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق، الأبيض، والرمادي.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Mi A3 في سوق إسبانيا في البداية بينما يتوفر للحجز المسبق اليوم بسعر يبدأ من 250 يورو، على أن يبدأ الشحن في 24 من يوليو.

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