الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Y7s مع المعالج MediaTek Helio P65، وشاشة تضم مستشعر بصمات الأصابع

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتذكر الهاتف Vivo S1 الذي تم تسريبه في وقت سابق من هذا الشهر مع ثلاث كاميرات في الخلف والمعالج MediaTek Helio P65؟ حسنًا، لقد قررت شركة Vivo إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في الصين تحت إسم Vivo Y7s لأنه تم حجز الإسم Vivo S1 لهاتف مختلف تمامًا يضم كاميرا أمامية منبثقة ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

الهاتف Vivo Y7s الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Funtouch OS، كما أنه يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD تحتوي على مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف الجديد من شركة Vivo يأتي كذلك مع المعالج الثماني النوى MediaTek Helio P65، وهو المعالج الذي يضم نواتين قويتين من فئة Cortex-A75 بتردد 2.0GHz وستة أنوية إضافية من فئة Cortex-A55 بتردد 2.0GHz أيضًا. وعندما يتعلق بالرسوميات، فهو يضم معالج الرسوميات Mali-G52.

وبصرف النظر عن الشاشة والمعالج، فالهاتف Vivo Y7s الجديد يأتي كذلك مع 6GB من الذاكرة العشوائية، ومع 128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، كما أنه يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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الهاتف Vivo Y7s الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W من خلال منفذ MicroUSB بدلاً من USB Type-C.

عمومًا، الهاتف Vivo Y7s سيصبح متاحًا للشراء باللون الأزرق الفاتح المتدرج وباللون الأزرق الداكن المتدرج إبتداء من 20 يوليو مع العلم بأنه سيكلف 1798 يوان صيني، وهو ما يعادل 260 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.