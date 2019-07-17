تسريب الهاتف LG Harmony 3، وسيضم شاشة طويلة وزر للمساعد الرقمي Google Assistant

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة LG بإطلاق هاتف ذكي من الفئة المتدنية تحت إسم Harmony منذ عامين، وتتطلع الشركة الكورية الجنوبية الآن لإطلاق هاتفها الذكي الثالث تحت هذه العلامة التجارية. وبعدما قامت بإطلاق LG Harmony و LG Harmony 2، فيبدو أن شركة LG تستعد لإطلاق الهاتف LG Harmony 3 لأن المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks نشر صورة رسمية لهذا الهاتف على شبكة تويتر مما أعطانا فرصة إلقاء نظرة على تصميم هذا الجهاز.

تكشف لنا هذه الصورة أن الهاتف LG Harmony 3 سيضم شاشة أطول وإطار أصغر في الجزء السفلي والعلوي، على الأقل مقارنة بالهاتف LG Harmony 2. الآن، تحتوي الكاميرا الأمامية على فلاش LED، في حين يحتوي الجانب الأيسر من الهاتف على أزرار التحكم بالصوت وما يمكن أن يكون المساعد الرقمي Google Assistant.

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يبدو أن الهاتف LG Harmony 3 سيحصل على واجهة المستخدم LG UX 8.0 الأحدث من شركة LG، وهي نفسها واجهة المستخدم المتاحة في هواتف LG، بما في ذلك LG G8 ThinQ. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المحتمل أن يبلغ سعر الهاتف LG Harmony 3 أقل من 200 دولار أمريكي نظرًا لتاريخ هذه التشكيلة في السوق.

https://twitter.com/evleaks/status/1150984918798917633/photo/1