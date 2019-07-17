المؤثرين الذين تم توظيفهم للترويج لـ Galaxy Fold بدأوا الآن حملة تسويقية تركز على Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي -

ظل فريق المؤثرين الذين وظفتهم شركة سامسونج للترويج لهاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold في وضعية راحة بسبب تأجيل إطلاق هذا الهاتف الذكي القابل للطي لعدة أشهر. أما وقد قلنا ذلك، فقد بدأ الآن أربعة منهم الحملة التسويقية #DoWhatYouCant مع التركيز على سلسلة هواتف Galaxy S10 بدلاً من Galaxy Fold.

تحدث لاعب فورتنايت الشهير، Ninja عن فوائد تكنولوجيا الجيل الخامس 5G والهاتف Galaxy S10 5G. وفي نفس الوقت، شاركت Lil Miquela تجربتها في بناء علامتها التجارية على شبكة إنستاجرام وكيف تستخدم هاتفها الذكي Galaxy S10 للقيام بهذه المهمة.

الدي جي الشهير Steve Aoki ونجمة مسلسل Stranger Things، الممثلة Millie Bobby Brown سيتشاركان أفكارهما الخاصة عن سلسلة هواتف سامسونج الرائدة الجديدة قريبًا.