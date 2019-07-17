سامسونج تقلص معدل إنتاج معالجات Exynos بنحو 10% في ضوء النزاع التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان

فاطمة أيت طالب - دبي - في بداية هذا الشهر، فرضت اليابان قيودًا على صادراتها من المواد الكيميائية إلى كوريا الجنوبية المستخدمة في إنتاج الشاشات وأشباه الموصلات. ونتيجة لذلك، يزعم تقرير جديد صادر من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية The Korea Herald أن شركة سامسونج تعمل على خفض إنتاجها من معالجات Exynos 9825 بنحو 10% مما سيؤدي بدوره إلى إبطاء معدل إنتاج Galaxy Note 10.

ووفقا لمسؤول في شركة سامسونج والذي لم يتم الكشف عن إسمه، فسوف يتم تعويض البطء في إنتاج المعالجات في الأشهر القادمة. وقد أوضح المتخصصين في القطاع أيضًا أن شركة سامسونج ستضطر إلى إعادة جدولة خطط إنتاج Galaxy Note 10 بسبب الإنخفاض في الإمدادات من المواد الكيميائية مثل فلوريد الهيدروجين الذي يعتبر حيويًا في عملية إنتاج المعالجات والرقاقات.

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نتيجة لذلك، قام نائب رئيس شركة سامسونج، السيد Lee Jae-yong بزيارة سريعة إلى اليابان لإجراء لقاء مع موردي المكونات ومحاولة إيجاد حل للنزاع التجاري الناشئ. ومن المقرر حاليًا الإعلان عن Galaxy Note 10 في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل بينما أكدت تقارير سابقة أن الهاتف سيصل إلى رفوف المتاجر في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية في اليوم 23 أغسطس.