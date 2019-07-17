Xiaomi تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi A3 مع شاشة OLED بحجم 6.1 إنش، وبطارية بسعة 4030mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Xiaomi للتو بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi A3 ولكن مع بعض الأنباء غير السارة التي تتمثل في أن هذا الهاتف يستند على الهاتف Xiaomi Mi C99e الذي أعلنت عنه شركة Xiaomi في وقت سابق من هذا الشهر بدلاً من شقيقه الأقوى، Xiaomi Mi CC9. وبالتالي هذا يعني أنه يضم شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة 720×1560 بكسل، وهي دقة أدنى من تلك التي جاء بها الهاتفين Xiaomi Mi A2 و Xiaomi Mi A2 Lite اللذان تم إصدارهما في العام الماضي.

الشيء السلبي الآخر في الهاتف Xiaomi Mi A3 الجديد هو سعره الذي يبدأ من 250 يورو مع العلم بأن المعالج Snapdraggon 665 المستخدم في هذا الهاتف لا يمثل ترقية كبيرة عن المعالج Snapdragon 660 الذي تم إستخدامه في الهاتف Xiaomi Mi A2 الحالي. مقابل هذا السعر، فأنت تحصل كذلك على 64GB من الذاكرة الداخلية، ولكن بإمكانك دفع 30 يورو إضافية إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة 128GB. ومع ذلك، فهناك على الأقل منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD لرفع مقدار الذاكرة التخزينية الإجمالية للجهاز.

وبغض النظر عن الشاشة والمعالج والذاكرة الداخلية، فالهاتف Xiaomi Mi A3 يأتي بدوره مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، فضلا عن بطارية بسعة 4030mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W، ولكنك لا تزال بحاجة إلى شراء شاحن يوفر هذا القدر من الطاقة لأن الشاحن الذي يأتي مع علبة الهاتف يدعم الشحن بقوة 10W فقط.

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الهاتف Xiaomi Mi A3 يضم كذلك منفذ السماعات 3.5mm الذي كان غائبًا في الهاتف Xiaomi Mi A2، ويضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وبالعودة إلى الكاميرا الخلفية الثلاثية، فهي قادرة على تسجيل فيديوهات 2160p بمعدل 30 إطار في الثانية أو فيديوهات 1080p بمعدل 120 إطار في الثانية.

وكما هو الحال مع جميع هواتف Xiaomi Mi A السابقة، فالهاتف Xiaomi Mi A3 الجديد يعتبر أيضًا جزءًا من مبادرة Android One، وهذا ما يعني بأنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie الخام ومع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

عمومًا، الهاتف Xiaomi Mi A3 الجديد سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأبيض والرمادي. وسيصل هذا الهاتف لأول مرة إلى إسبانيا مع العلم بأنه يمكن للمستهلكين الآن طلب هذا الهاتف مسبقًا على أمل أن يتم شحنه لهم إبتداء من 24 يوليو. وبالنسبة لبقية بلدان العالم، فسوف تحصل على الهاتف بعد ذلك بوقت قصير.