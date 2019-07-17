ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG لن تصل إلى Galaxy Watch Active حتى العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق الجيل الثاني من الساعة الذكية Samsung Galaxy Watch Active بأحجام 40mm و 44mm. ومع ذلك، فقد تفتقر إلى ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG وميزة إكتشاف السقوط التي تردد بأنها ستصل مع هذه الساعة الذكية الجديدة بسبب حاجتها إلى الحصول أولا على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير قبل أن تصل إلى السوق. هذا يعني أن الجيل المقبل من Galaxy Watch Active والذي سيأتي مع تطبيق التخطيط الكهربائي للقلب لن يصدر حتى العام 2020.

التقرير الأحدث الذي وردنا اليوم يشير إلى أن شركة سامسوج ستقوم بإطلاق ثلاث نسخ من Galaxy Watch Active 2، واحدة تدعم شبكات LTE، والأخرى تدعم WiFi و Bluetouth فقط. أما بالنسبة للنسخة الثالثة، فهي ستحمل العلامة التجارية Under Armour، وستضم حزام رياضي فاخر وستة أشهر من الإشتراك المجاني في تطبيق MapMyRun.

ستضم الساعات الذكية الجديدة هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وأحزمة مصنوعة من الجلد وأربعة ألوان مختلفة على الأقل عندما يتم إطلاقها.

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ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الساعة الذكية Samsung Galaxy Watch Active 2 في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل كجزء من حدث Samsung Unpacked المقرر عقده بالعاصمة الإقتصادية الأمريكية نيويورك، وهو الحدث الذي سيشهد أيضًا إزاحة الستار رسميًا عن Galaxy Note 10 لأول مرة.