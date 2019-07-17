الهاتف Galaxy Note 10 يخضع لإختبارات أداء جديدة ويسجل تحسنًا في الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Galaxy Note 10 والذي من المفترض أن يتم الإعلان رسميًا عنه في اليوم السابع من الشهر المقبل تم رصده اليوم وهو يزور منصة إختبارات الأداء Geekbench. تم رصد هذا الهاتف في منصة الإختبارات الأداء المذكورة آنفًا وهو يحمل الإسم الرمزي SM-N970F، ويعمل بالمعالج Exynos 9825، كما أنه يضم 8GB من الذاكرة العشوائية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد الهاتف Galaxy Note 10 في منصة إختبارات الأداء Geekbench. في الشهر الماضي، تم رصده في نفس منصة إختبارات الأداء تحت الإسم الرمزي SM-N976B مع نفس المعالج ونفس المقدار من الذاكرة العشوائية. ومع ذلك، فقد حقق SM-N970F نتيجة أفضل من SM-N976B في إختبارات Geekbench، مما يشير إلى أن شركة سامسونج نجحت في تحسين أداء نظام التشغيل في الهاتف منذ ذلك الحين.

هناك أيضًا نسخة أخرى من الهاتف Galaxy Note 10 تعمل بالمعالج Snapdragon 855، وتحمل الإسم الرمزي SM-N976V كما أنها تضم 12GB من الذاكرة العشوائية. هذه النسخة بالذات من الهاتف Galaxy Note 10 سجلت نتيجة أقل من SM-N970F في إختبار النواة الواحدة، ولكنها حصلت على نقاط أعلى في إختبار النوى المتعددة.

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ستقوم شركة سامسونج بإطلاق ثلاثة هواتف ضمن سلسلة هواتف Galaxy Note Series هذا العام، بما في ذلك Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 إضافة إلى Galaxy Note 10 5G. وبالنسبة للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، فسوف يضم كلاهما نفس التصميم بإستثناء أن +Galaxy Note 10 سيضم شاشة أكبر وكاميرا إضافية في الخلف من نوع Time Of Flight، وربما بطارية أكبر أيضًا.

وفي حالة إذا كانت الشائعات الأخيرة صحيحة، فسوف يكلف الهاتف Galaxy Note 10 إبتداء من 999 يورو، في حين سيكلف الهاتف +Galaxy Note 10 إبتداء من 1149 يورو. وستأتي النسخ الأساسية من كلا الهاتفين مع 256GB من الذاكرة الداخلية، ولكنهما سيفتقران لمنفذ السماعات 3.5mm.