إختبار Asus ROG Phone 2 يعطينا أول لمحة على أداء المعالج +Snapdragon 855 الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Asus ROG Phone 2 في اليوم 23 من شهر يوليو الجاري، سوف يصبح أول هاتف ذكي في العالم يضم المعالج +Snapdragon 855 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم مؤخرًا. بفضل تردده المرتفع، تمكنت شركة كوالكوم من تحسين أداء معالج الرسوميات بنسبة 15%، فضلا عن تحسين أداء المعالج المركزي بنسبة 4.1 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعالج +Snapdragon 855 الجديد يستند على نفس المواصفات والمكونات التي جاء بها المعالج Snapdragon 855 الحالي. وبالتالي، هذا يعني أن المعالج +Snapdragon 855 الجديد يضم نواة أساسية بتردد 2.96GHz، وثلاث أنوية كبيرة من فئة Kryo 485 Gold بتردد 2.42GHz، فضلا عن أربعة أنوية صغيرة مصممة للتعامل مع المهام الأقل تعقيدًا.

تم رفع تردد النواة الأساسية في المعالج +Snapdragon 855 بنحو 4 في المئة، وإختبار النواة الواحدة على منصة إختبارات الأداء Geekbench أبلغ عن تحسن في الأداء بنسبة أقل بقليل من 3% بالمقارنة مع الهاتف Zenfone 6. وفيما يخص إختبار النوى المتعددة، فلم تتغير النتيجة بشكل كبير.

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معالج الرسوميات في المعالج +Snapdragon 855 الجديد حصل على ترقية كبيرة، ولكن منصة إختبارات الأداء Geekbench لا تقوم بإختبار أداء معالج الرسوميات. ومع ذلك، شركة كوالكوم تقول بأن معالجها الرائد الجديد سيحسن أداء الرسوميات بنسبة 15%، وهو الأمر الذي سيكون حيويًا بالنسبة للألعاب التي ستستخدم شاشة 120Hz.

وبغض النظر عن ذلك، فسوف يأتي الهاتف Asus ROG Phone 2 كذلك مع 12GB من الذاكرة العشوائية لأن هذه هي النسخة بالذات التي تم إخضاعها للإختبار على منصة Geekbench الآن.

على أي حال، على الرغم من التحسينات التي أجرتها شركة كوالكوم، فلا تزال نواة Apple Vortex التابعة لشركة آبل هي ملكة الأداء في إختبار النواة الواحدة على منصة Geekbench، وتليها نواة Samsung M4 التابعة لشركة سامسونج. لاحظ أن منصة Geekbench تدعي أن مقياس التنقيط الخاص بها يتم معايرته مع Intel Core i7-6600U، والذي يسجل 4000 نقطة في هذا الإختبار.