MediaTek تشوق للمعالج MediaTek Helio G90، وسيكون معالجها الأول لهواتف الألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي - سيكون MediaTek Helio G90 أول معالج مخصص للهواتف الذكية الموجهة للاعبين من شركة MediaTek. الملصق الدعائي الذي نشرته شركة MediaTek للتو لا يكشف لنا عن الكثير من التفاصيل حول هذا المعالج، ولكن الكشف الكامل سيأتي قريبًا.

نحن نعتقد بأن المعالج MediaTek Helio G90 القادم سيستند على المعالج MediaTek Helio P90 الذي يضم نواتين من فئة Cortex-A75 بتردد 2.2GHz وستة أنوية من فئة Cortex-A55 بتردد 2.0GHz. وعلاوة على ذلك، فهو يضم معالج الرسوميات Imagination PowerVR GM9446 الذي يبلغ تردده 970MHz، والذي يعد بتحسين أداء الرسوميات بنسبة 15% مقارنة مع معالج الرسوميات ARM Mali-G72 MP3 المستخدم في المعالج MediaTek Helio P70.

Advertisements

هل سيستخدم المعالج MediaTek Helio G90 نفس معالج الرسوميات؟ يمكن لشركة MediaTek تحسين تجربة الألعاب من خلال تطوير وضع للألعاب كما فعلت شركة Huawei مع هواتفها الذكية المزودة بمعالجات HiSilicon Kirin. ومع ذلك، قد نرى MediaTek Helio G90 يأتي مع معالج رسوميات أقوى يمتاز بأنوية قوية مثل Mali-G76 و Mali-G77 مع العلم بأن لدى شركة Imagination أيضًا سلسلة جديدة من معالجات الرسوميات القوية Furian.

يبدو أن الهواتف الذكية الموجهة للاعبين أصبحت تكتسب المزيد من الشعبية، ولكن هناك إنتقاد شائع ضدها يتمثل في أنها تستخدم نفس المعالجات التي تستخدمها الأجهزة الرائدة التي لا تُستخدم بالضرورة من أجل الألعاب. مع معالجات مثل MediaTek Helio G90 أو +Snapdragon 855، ستصبح لدى الهواتف الذكية الموجهة للاعبين في نهاية المطاف المزيد من العمل للقيام به مع أوضاع التبريد وتعزيز تجربة اللعب.