تسريب نسخة Android 9 لهاتف LG V30 في نسخة بيتا مع طريقة التثبيت

ظهرت نسخة Android 9 لهاتف LG V30 على الإنترنت مؤخراً من خلال تسريب جديد للهاتف، يأتي هذا التسريب بعد إعلان الشركة رسمياً في إبريل حصول الهاتف على التحديث.

يأتي هذا التسري بعد ان تم تسريب نسخة android 9 ايضاً لهاتف LG G6، أبق في إعتبارك أن هذه النسخ المسربة تأتي على شكل نسخ beta ليست نهائية وغير مجهزة بعد للإستخدام اليومي وبدون أي موعد أو تأكيد أو حتى إعتراف رسمي من الشركة.

تتوافر النسخ المسربة من التحديث كتحديث هوائي يصل إلى الهاتف لذا يجب عليك أن تقوم ببعض الأمور مثل تحميل بعض الملفات إلى جهازك لتتمكن من الوصول إلى هذا التحديث، تعمل النسخة على هواتف LG V30 من الإصدارات التالية فقط :

H933, H930DS, H930G, H930D, H930, V300L, V300S, و V300K.

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هناك أمور أخرى يجب عليك القيام بها على حسب موديل الهاتف الخاص بك الذي تمتلكه لذا قم بالبحث بشكل جيد حول هذه الأمور وتاكد من أنك تفعل كل هذا على مسؤوليتك الخاصة دون تحمل من اي شخص آخر وبالطبع كما قلنا فهذه نسخة ليست مجهزة للإستخدام اليومي.

دليل تحميل النسخة .