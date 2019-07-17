شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عدد من الخبراء من المخاوف الأمنية لاستخدام تطبيق FaceApp بعد انتشاره الجنونى على مواقع التواصل الاجتماعى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم تطوير التطبيق من قبل فريق من المطورين الروس فى عام 2017، وأصبح التطبيق منتشرا فى الأيام القليلة الماضية، إذ يدعم بالذكاء الاصطناعى لتعديل الصور ومضاعفة سن الشخص ثلاث مرات، كما يمكن أن يغير لون شعرك، ويسمح لك برؤية شكلك مع لحية.

لكن أثار التطبيق قلق الخبراء بسبب إمكانية وصوله إلى الصور وتخزينها واستخدامها من قائمة الكاميرا دون إذنك، كما أثار أسئلة حول مدى أمان بيانات المستخدم الخاصة وماذا يفعل مع صور المستخدم.

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تتيح بنود وشروط التطبيق بشكل أساسى لـ FaceApp إمكانية الوصول إلى أى صور تقدمها وتعديلها وتكييفها.

وقال جيمس واتلى، استراتيجى من شركة Digitas البريطانية عبر حسابه الرسمى على تويتر: "أنت تمنح FaceApp ترخيصًا دائمًا لا رجعة فيه، لاستخدام محتوى المستخدم أو تكييفه أو نشره أو توزيعه فى جميع تنسيقات الوسائط عند النشر أو المشاركة بطريقة أخرى."