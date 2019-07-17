شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع Phonearena: سامسونج Galaxy Note 10 وiPhone 11 القادمان يثبتان أن هواوي رائدة صناعة الهواتف الذكية بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقاً لما تناقله موقع Phonearena الشهير، فإن سامسونج وآبل ظلا يسيطران على صناعة الهواتف الذكية لسنوات عدة، حيث أن الشركتين كانتا أصحاب الفضل فى تقديم تكنولوجيا ثورية يشهدها المستخدم لأول مرة، لكن الأمر لم يستمر طويلاً إلى أن ظهرت هواوي في سباق صناعة الهواتف الذكية. كانت بداية دخول هواوي في مزاحمة أكبر شركتين بالعالم في مجال الهواتف الذكية بإطلاق Huawei P20 Pro في مطلع عام 2018.

ومنذ ذلك الحين، وبحسب موقع Phonearena، أصبحت هواوي رائدة في صناعة الهواتف الذكية بالعالم بإطلاق العديد من الأجهزة التي تنعم بالابتكارات التكنولوجية المتطورة، لكن سامسونج Galaxy Note 10 وآيفون 11 القادمان سيكونا خير دليل علي أن هواوي أثرت كثيراً في سوق الهواتف الذكية، بل أن عمالقة الهواتف الذكية أخذوا ينسخون التكنولوجيا التي تبتكرها هواوي في هواتفها الذكية.

كاميرات خلفية أكثر لمنافسة هواوي

في شهر مارس 2018، قامت هواوي بإطلاق أول هاتف بالعالم يحمل ثلاث كاميرات خلفية وهو Huawei P20 Pro، ثم أخذت باقي الشركات نفس نهج هواوي في تقديم كاميرات خلفية ثلاثية العدسات، وهذا ما شهده المستخدم في سامسونج Galaxy S10 وبعد عام كامل من ابتكار ثلاث كاميرات خلفية ستزود آبل هاتفها القادم بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

وضع التصوير الليلي Night Mode

يبدو أن وضع التصوير الليلي هو علامة مُسجلة خاصة بهواوي فإن هذا الوضع كان مزود في هاتف P20 Pro من خلال إضافة عدسة تصوير من نوع Monochrome لالتقاط مزيد من التفاصيل لإنتاج صور بجودة عالية في ظل ظروف اضاءة خافتة. بعد ثمانية شهور من إطلاق هواوي لهذه الميزة، أطلقت جوجل ميزة Night Sight في هواتفها، بينما ظلت سامسونج تحاول أن تصمم بديل أكثر تطوراً لهذه الميزة. وظلت باقي الشركات تحاول أن تطوير تطبيقات الكاميرا للوصول الي النتائج التي حققتها وضع هواوي للتصوير الليلي Night Mode ألا أن هذه الشركات فشلت في محاولاتها.

آبل تنسخ من هواوي تصميم الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسات المتواجد داخل مربع وتضيفه في هاتفها القادم iPhone 11

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كشفت التسريبات الأخيرة أن المستخدمون سيشهدون نفس تصميم الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسات في شكل مربع لهواوي Mate 20 Pro في هاتفي Google Pixel 4 وiPhone 11.

هواوي أول من قدم تقنية الشحن اللاسلكي العكسي في هواتفها الذكية

قدمت هواوي هذه التكنولوجيا الرائدة لأول مرة في هاتفها Mate 20 Pro الذي أطلقته في شهر أكتوبر لعام 2018، ثم سارعت سامسونج في إضافة هذه التكنولوجيا في هواتفها تحت مُسمي PowerShare في شهر فبراير الماضي، ومن المتوقع أن تضيف آبل هذه التقنية في هاتفها القادم.

وأظهرت أحدث التسريبات لهاتف سامسونج القادم وهو Galaxy Note 10 أن تصميم الهاتف سيكون متقارب الي حد كبير مع تصميم هواوي P30 Pro في تمازج الألوان والتي ابتكرته هواوي في هاتفها الأخير وأطلقت علي اللون الجديد اسم Crystal Breathing.

المصادر:

https://www.phonearena.com/news/Huawei-leader-Galaxy-Note-10-iPhone-11-proof_id117434