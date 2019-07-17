شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف بكم تقدر شرائط تسجيل أول هبوط للبشر على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستعرض الشرائط الأصلية من مهمة أبولو 11 لهبوط أول شخص على القمر فى مزاد مع الذكرى الخمسين للرحلة، والتى من المتوقع أن يتم بيعها بأكثر من مليون دولار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية، سيتم ببيع ثلاثة أشرطة فيديو رباعية من الجيل الأول تحتوي على مجموعه ساعتان و 24 دقيقة من مهمة الفضاء التاريخية.



مهمة ابولو

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وتشمل الأشرطة اللحظة التي خرج فيها نيل أرمسترونغ عن مركبة الهبوط على سطح القمر، بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي لمسافات طويلة مع رواد الفضاء مع الرئيس ريتشارد نيكسون، كما أنها تظهر العلم الأمريكي الذى يغرس على سطح القمر.

وتعد الأشرطة تسجيلات الجيل الأول الوحيدة الباقية للأحداث التي سجلتها وكالة ناسا، والتى كان قد اشتراها جاري جورج مقابل 217.77 دولار في مزاد حكومي في عام 1976.

ويقام المزاد في 20 يوليو، أي بعد 50 سنة من اليوم الذي سار فيه رواد الفضاء على سطح القمر، كما أنه يحتوي على العديد من القطع الأثرية الفضائية بما في ذلك زوج من الأحذية من بدلة فضاء نيل أرمسترونج.