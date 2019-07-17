Huawei Mate 9 و Huawei P10، وعدد من الهواتف الأخرى بدأت بتلقي تحديث EMUI 9.1 التجريبي

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة Huawei على إضافة المزيد من الهواتف إلى قائمة هواتفها الذكية التي تنتظر للحصول على تحديث EMUI 9.1، فقد تم الآن إضافة هواتفها الذكية الرائدة التي تم إصدارها في أواخر العام 2016 إلى برنامجها التجريبي، إلى جانب إثنين من الهواتف الذكية التابعة للعلامة التجارية الفرعية Honor.

مع هذا التحديث، سيحصل كل من Huawei Mate 9 و Huawei Mate 9 Pro و Huawei Mate 9 Porsche Design على نظام الملفات الجديد EROFS، بالإضافة إلى وضع الألعاب GPU Turbo 3.0، وهي الميزات التي من شأنها أن تعزز أداء هذه الهواتف الذكية التي تم إصدارها منذ ثلاث سنوات تقريبًا.

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كان من المفترض أن يصل تحديث EMUI 9.1 التجريبي لأول مرة للهاتفين Huawei P10 و Huawei P10 Plus في شهر أغسطس المقبل، ولكنهما حصلا على هذا التحديث في وقت مبكر بنحو نصف شهر. وبالنسبة للهواتف الذكية الأخرى التي حصلت على تحديث EMUI 9.1 التجريبي الآن، فهي تشمل Huawei Nova 2S و Honor 9 و Honor 8 Pro. هذين الهاتفين، فضلا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 9 Series وصلوا إلى السوق مع نظام Android 7.0 Nougat وسيحصلون قريبًا على تحديث Android 9 Pie.

يجب أن تكون جميع هذه الهواتف الذكية الثمانية قادرة الآن على الإنضمام لإختبار تحديث EMUI 9.1 التجريبي. ونحن نتوقع أن يتم إصدار تحديث EMUI 9.1 الرسمي والمستقر لهذه الهواتف الذكية بعد أشهر قليلة مع العلم بأن الهاتف Huawei Mate 20 حصل على تحديث EMUI 9.1 التجريبي في شهر أبريل وحصل على النسخة الرسمية والمستقرة من هذا التحديث في أواخر شهر يونيو.