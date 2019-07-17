الهاتف Asus ROG Phone 2 المرتقب يظهر في صور مسربة واقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Asus ROG Phone 2 والذي من المفترض أن يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 23 من شهر يوليو الجاري ظهر للتو في مجموعة من الصور المسربة الواقعية.

تظهر هذه الصور الواجهة الأمامية للهاتف Asus ROG Phone 2 والتي تشبه الواجهة الأمامية للهاتف Asus ROG Phone الحالي، فهو يضم بدوره مكبرات صوتية مزدوجة وشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. هناك أيضًا كاميرا أمامية أعلى الشاشة في الزاوية العلوية اليمنى، ولكننا لا نزال نجهل دقة هذه الكاميرا الأمامية حاليًا.

وتكشف إحدى الصور أيضًا أنه سيكون بإمكان المستخدمين تقليص معدل تحديث شاشة الهاتف Asus ROG Phone 2 من 120Hz إلى 90Hz أو 60Hz. وبغض النظر عن الشاشة، فقد تأكد رسميًا كذلك أن الهاتف Asus ROG Phone 2 سيضم المعالج +Snapdragon 855 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم مؤخرًا، وهو المعالج الذي يعد بتحسين أداء المعالج المركزي بنسبة 4.2 في المئة، وأداء معالج الرسوميات بنسبة 15 في المئة.

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من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Asus ROG Phone 2 بعد أسبوع من الآن، ولكن من المحتمل أن نسمع المزيد عن الهاتف Asus ROG Phone 2 في الأيام القليلة المقبلة.