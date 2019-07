الكشف عن معلومات إضافية حول الكاميرا الرئيسية للهاتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - قام المسرب الصيني الشهير Ice Universe بنشر تغريدة جديدة في حسابه الرسمي على شبكة تويتر يكشف فيها عن معلومات إضافية حول الهاتف Galaxy Note 10 القادم من شركة سامسونج في شهر أغسطس المقبل.

يزعم هذا المصدر أن Galaxy Note 10 سيستخدم نفس الكاميرا الرئيسية المستخدمة في الهواتف الرائدة الحالية لشركة سامسونج مثل +Galaxy S10، ولكنه سيضيف ميزة جديدة ” تقنية للغاية ” إليها. قد يكون لذلك علاقة بالكاميرا الإضافية Time Of Flight التي سيحصل عليها الهاتف +Galaxy Note 10 أو قد يعني ذلك شيئًا آخر.

كما هو الحال مع +Galaxy S10، فالهاتف Galaxy Note 10 سيحصل بدوره على الوضع الليلي Night Mode الجديد، وبالتالي فمن المحتمل أن تكون الميزة الجديدة في الهاتف Galaxy Note 10 هي تلك الميزة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير المسرب الصيني المذكور آنفًا إلى أن الهاتف Galaxy Note 10 سيكون آخر هاتف من شركة سامسونج يستخدم المستشعر الرائد 12MP 1/2.55″ 1.4μm مع العلم بأن شركة سامسونج بدأت بإستخدام هذا المستشعر في هواتفها الذكية الرائدة منذ Galaxy S7 مع العلم بأننا نتحدث هنا عن المستشعر نفسه وليس العدسة ذات الفتحة المتغيرة فوقه. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Galaxy S11 المتوقع صدوره في أوائل العام المقبل سيصل مع كاميرا جديدة كليًا.

يمكن أن يكون هذا إشارة إلى مستشعرات 64 ميغابكسل و 48 ميغابكسل التي يشاع بأنها تمثل الخطوة التالية لتسليط الضوء على هواتف سامسونج الرائدة. نظرًا لأنها مستشعرات من نوع Quad Bayer، فهي ستكون قادرة على إلتقاط الصور بدقة 16 ميغابكسل و12 ميغابكسل على التوالي.

Note10 uses the same main camera S5K2L4 as the Galaxy S10, but with the previous year, Samsung will add new features to it (there is a very technical feature), Note10 is the end of the 1.4μm camera, starting from S11, Samsung camera will be a new beginning. pic.twitter.com/Xc36rEalqB