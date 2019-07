الهواتف الذكية المزودة بكاميرات 108MP والكاميرات المقربة 10x قد تصل في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - نشر المسرب الصيني الشهير Ice Universe والذي لطالما كان صادقًا في الماضي معلومات جديدة تشير إلى أننا سنرى هواتفًا ذكية مزودة بكاميرات تبلغ دقتها 108 ميغابكسل وكاميرات توفر تقريب بصري يصل إلى 10 أضعاف. تبدو الصورة المصاحبة لهذه التغريدة وكأنها للهاتف Galaxy Note 10 القادم من شركة سامسونج، ولكن بخلاف ذلك، لم تقدم لنا الصورة أي معلومات حول هوية الشركات المصنعة التي ستجلب مثل كاميرات الهواتف الذكية هذه إلى السوق.

ومن المثير للإهتمام أن نجد Credit Suisse قد نشرت تقريرًا في شهر مارس الماضي توقع فيه أن نرى المستشعرات التي تبلغ دقتها 65 ميغابكسل والمصممة لكاميرات الهواتف الذكية في النصف الثاني من العام 2016، والمستشعرات التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل في العام 2020. حسنًا، لقد تم بالفعل الإعلان عن مستشعر 64 ميغابكسل، وهناك بالفعل العديد من الشركات المصنعة التي تصطف لإستخدام هذا المستشعر. قدمت كوالكوم تنبؤات مماثلة حول كاميرات 64MP و 100MP للهواتف الذكية.

من الذي سيقوم بتصنيع مثل هذا المستشعر الفريد؟ مستشعر 64MP المذكور أعلاه هو من صنع شركة سامسونج، لذلك فهي المشتبه بها الرئيسية هنا علمًا أن شركة Sony لم تكشف بعد عن مستشعر 64MP الخاص بها. أما وقد قلنا ذلك، فقد كشفت لنا شركة سامسونج كذلك في الفترة الماضية أنها تعمل على كاميرا مقربة توفر تقريب بصري يصل إلى 5 أضعاف.

وبطبيعة الحال، لم تكشف لنا الشركة عما إذا كانت تعمل على مستشعر جديد تبلغ دقته أكثر من 100 ميغابكسل أو كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 10 أضعاف أم لا، لذلك هذا مجرد تخمين. لاحظ أننا نتحدث عن التقريب البصري هنا، وليس التقريب الهجين المستخدم في الهواتف الذكية الحالية.

By the way, next year you will see on your smartphone: a 10x optical zoom camera and a 108MP camera. pic.twitter.com/885cwXHPQe