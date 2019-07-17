آبل تتوقف عن بيع iPhone 6 و iPhone 6 Plus و iPhone 6S Plus و iPhone SE في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - مبيعات آبل لم تكن جيدة في الهند في ظل السيطرة الكاسحة لهواتف الأندرويد المنخفضة التكلفة. من شأن بعض الحسابات الرياضية البسيطة أن تكشف لنا بأن هواتف آبل الذكية أغلى بكثير من معظم الهواتف الذكية المتاحة في السوق الهندي.

بصرف النظر عن ذلك، قامت شركة آبل الآن بإتخاذ خطوة من المؤكد أنها ستقلص أرقام مبيعاتها إلى أبعد من ذلك. توقفت الشركة عن تقديم iPhone SE و iPhone 6 و iPhone 6 Plus و iPhone 6S Plus في الهند. كان كل من iPhone SE و iPhone 6 أرخص هاتفين في تشكيلة آبل بالهند، ولكنهما إختفيا الآن.

أرخص هاتف من شركة آبل يمكنك الحصول عليه الآن في الهند هو iPhone 6S، ولكن يعتبر أغلى بنحو 116 دولار أمريكي من هاتف آبل الأرخص السابق، وهو iPhone SE. من الواضح أن هذا لن يساعد شركة آبل في تبني iPhone على نطاق واسع في الهند، ولكن هذه هي الإستراتيجية الجديدة لشركة آبل في هذا البلد الآسيوي.

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إنها تسعى إلى التركيز بشكل أقل على بيع كميات كبيرة، والتركيز بشكل أكبر على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح من الوحدات التي يتم بيعها، وبالتالي فمن المنطقي أن تقوم شركة آبل بالتخلص من طرازاتها الرخيصة. شركة آبل كانت بعيدة على أي حال عن المنافسة فيما يخص أرقام المبيعات، لذا يبدو الآن أنها تعتمد على فخامة علامتها التجارية في الهند من خلال بيع عدد أقل من الوحدات مع تحقيق أقصى قدر من الأرباح من كل وحدة يجري بيعها.