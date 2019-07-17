آبل تعرض لنا الرموز التعبيرية الجديدة القادمة إلى iPhone في وقت لاحق من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة آبل اليوم عن بعض الرموز التعبيرية الجديدة التي ستصل إلى جميع أنظمة التشغيل الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك iOS و iPadOS و macOS و WatchOS.

تركز المجموعة الجديدة من الرموز التعبيرية بشكل أكبر على تنويع الرموز التعبيرية البشرية. هذه المرة، سوف تتيح لك الرموز التعبيرية التي تصور العلاقات الإنسانية الآن تحديد لون البشرة لشخصين. هناك أيضًا الكثير من الرموز التعبيرية الجديدة التي تركز على الإعاقة، بما في ذلك أجهزة السمع والأذرع الآلية والساق الميكانيكية والكراسي المتحركة والكلاب الإرشادية وغيرها.

بصرف النظر عن تلك الرموز التعبيرية، فهناك أيضا بعض الحيوانات الجديدة، بما في ذلك الأورانجوتان، الظربان، الكسلان، والفلامنغو. يوجد بين الأطعمة الآن البصل والثوم والفطائر والفلافل والزبدة والمحار. أخيرًا، هناك بعض الملابس الجديدة، بما في ذلك الساري.

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الرموز التعبيرية التي نراها هنا هي جزء من الإصدار Emoji 12.0 التي تم الإعلان عنها منذ فترة. ليست آبل هي أول من قام بتضمين هذه الرموز التعبيرية الجديدة في أنظمة التشغيل الخاصة بها، فقد تم تضمين هذه الرموز التعبيرية بالفعل في كل من Windows 10 و Twitter، وحتى شركة جوجل قامت بإضافة هذه الرموز التعبيرية الجديدة في الإصدار التجريبي من نظام Android Q ولكن أولئك الذين يستخدمون أنظمة التشغيل التابعة لشركة آبل سيكونون سعداء لأنهم لن يضطروا إلى الإنتظار لفترة طويلة قبل الحصول على هذه الرموز التعبيرية الجديدة.

ستكون الرموز التعبيرية الجديدة متاحة لمستخدمي أنظمة التشغيل التابعة لشركة آبل في وقت ما خلال خريف هذا العام. عمومًا، يمكنكم العثور على القائمة الكاملة للرموز التعبيرية الجديدة هنا.