Huawei تجلب نظام الملفات EROFS ووضع GPU Turbo 3.0 للمزيد من هواتفها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعمل شركة Huawei على جلب نظام الملفات EROFS الجديد الذي طورته بنفسها إلى دفعة جديدة من الهواتف الذكية والتي تشمل Huawei P30 Lite و Huawei P20 Lite و Huawei Nova 3i و Huawei Y9، فضلا عن عدد من الهواتف الذكية الأخرى.

كان نظام الملفات الجديد EROFS متوفرًا بشكل حصري في الهاتف Huawei P30 Pro، وهو يعد بزيادة متوسط سرعة القراءة العشوائية بنسبة 20 في المئة وتوفير أكثر من 2GB من الذاكرة التخزينية الداخلية. ويمكن أن يؤدي تغيير نظام الملفات إلى عمل الكثير لجعل الهاتف أسرع ولكن يجب عدم الخلط بينه وبين ترقية الذاكرة التخزينية نفسها. تنتقل بعض الشركات المصنعة إلى إستخدام الذاكرة التخزينية UFS 3.0، والتي تعتبر أسرع من الذاكرة التخزينية UFS 2.1 الحالية، إعتمادًا على نوعية الهاتف والغرض من تصنيعه.

وبغض النظر عن نظام الملفات EROFS الجديد، فقد أوضحت لنا شركة Huawei كذلك اليوم أنها ذاهبة لجلب وضع تعزيز أداء الألعاب Huawei GPU Turbo 3.0 إلى كل من Huawei P30 Lite و Huawei P20 Lite و Huawei Nova 3i و Huawei Y9، وغيرها من الهواتف الذكية الأخرى. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فالوضع GPU Turbo 3.0 يعتبر حصريًا حاليًا للهاتف Huawei P30 Pro، وهو يعمل على تقليل إستهلاك المعالج المركزي للطاقة بنسبة 10% وتحسين أداء الألعاب، مما يضمن تجربة أكثر سلاسة مع إنخفاض عدد الإطارات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Huawei قامت بنشر قائمة للألعاب التي تستفيد من وضع الألعاب GPU Trubo 3.0، وهي القائمة التي تشمل ألعاب مثل : Fortnite و Knives Out و Battle Bay و Crazy Taxi و Real Racing 3 و Into the Dead 2 و NBA 2K19 و Dragon Nest M و Duel Links و PES2019 و DRAGON و BALL LEGENDS و FIFA Mobile و Free Fire و Minecraft و Helix و Plants vs. Zombie Heroes و Subway Surfers و Brawl Stars و Speed Drifters و Mobile Legends: Bang Bang و Vainglory و Arena of Valor و Rules of Survival و NBA 2K18.