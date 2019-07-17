Oppo تكشف النقاب رسميًا عن نسخة نادي برشلونة من قبل الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما لمحت إلى ذلك يوم أمس، فقد قامت شركة Oppo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن نسخة نادي برشلونة من الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition. في حين لا يزال هذا الهاتف يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition الحالي إلا أنه يأتي بنظام ألوان مختلف تمامًا يتماشى مع نظام الألوان المستخدم في أقمصة وشعار نادي برشلونة

على وجه التحديد، نظام الألوان الجديد المستخدم في الهاتف Oppo Reno 10x Zoom FC Barcelona Edition مستوحى من ألوان ” البلاوجرانا ” التقليدية في نادي برشلونة والتي تشمل الأزرق والقرمزي. إنه لون فريد من نوعه بالتأكيد مع تدرج مبهرن مع العلم بأنه يمكنك أيضًا الحصول على شعار النادي في الجزء السفلي من ظهر الهاتف من خلال طباعته باللون الذهبي.

تصميم واجهة المستخدم مستوحى أيضًا من نادي برشلونة، وهناك أيقونات ونغمات خاصة أيضًا، وفي العلبة ستجد غطاء واقي به خطوط زرقاء وقرمزية بحيث يكون واضحًا للجميع أن لديك هاتفًا خاصًا حتى لو إخترت حمايته بهذا الغطاء الواقي.

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إذا كنت واحدًا من مشجعي نادي برشلونة، أو في حالة إذا كنت تحب فقط التصميم الذي تراه هنا، فكن على إستعداد لدفع 899 يورو للحصول على هذه النسخة الخاصة من الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition عندما تصل إلى رفوف المتاجر في إسبانيا وفرنسا وهولندا وأجزاء أخرى من أوروبا في اليوم 26 من شهر يوليو المقبل.