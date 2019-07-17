شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد يسمح بالتحكم فى الحركة الجوية لتأمين الطائرات بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار "wing" تطبيقًا للتحكم فى حركة المرور الجوي للحفاظ على طائرتها آمنة فى السماء، حيث بدأت الشركة فى إجراء عمليات التسليم فى أجزاء من أستراليا وفنلندا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يهدف التطبيق المتاح على أنظمة iOS و أندرويد إلى مساعدة المستخدمين على الالتزام بالقواعد والتخطيط للرحلات بأمان وفعالية أكبر، مما يعرض مجموعة من القيود والمخاطر الخاصة بالمجال الجوي بالإضافة إلى الأحداث القريبة التي قد تتداخل.

وسيتم إطلاق التطبيق الجديد، الذى يسمى Open Sky في أستراليا هذا الشهر، حيث قال ممثل الشركة "قد تطلب تصميم برنامجنا فهماً مفصلاً لقواعد الطيران إلى جانب المباني والطرق والأشجار والتضاريس الأخرى التي تسمح للطائرات بالتنقل بأمان على ارتفاعات منخفضة، وقد استخدمناها لاستكمال عشرات الآلاف من الرحلات الجوية في ثلاث قارات".

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طائرات بدون طيار

وأضاف "نحن نستفيد من تلك التجربة لإنشاء OpenSky، وهي مجموعة من منتجات البرمجيات التي ستمنح مشغلي الطائرات بدون طيار فهمًا أكبر للسماء المحيطة بهم والوصول إليها".

وسيعرض تطبيق OpenSky للمستخدمين قائمة مرجعية بما في ذلك القيود المفروضة على المجال الجوي والمخاطر المعروفة والمطارات القريبة ومطارات طائرات الهليكوبتر،كما سيتم إرسال تنبيهات وإشعارات الطوارئ حول الأحداث القريبة التي قد تؤثر على المجال الجوي مثل حدث رياضي.